ملك ماليزيا وولي عهد أبوظبي استعرضا بمجالات التعاون وسبل دعمها وتطويرها

ذكرت "وكالة الأنباء ​الإمارات​ية- وام"، أنّ "ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ التقى ملك ​ماليزيا​ السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، واستعرضا مجالات التعاون وفرصه ومقوماته المتعدّدة وسبل دعمها وتطويرها، بخاصّة في الجوانب التجاريّة والاقتصاديّة والاستثماريّة والتنمويّة، والدفع بها إلى آفاق أوسع بما يحقّق تطلّعات البلدين وشعبيهما في التقدم والتنمية والازدهار".

ولفتت إلى أنّ "آل نهيان أكّد أنّ العلاقات بين الإمارات وماليزيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معربًا عن تطلّعه إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات وتطويرها على مختلف الصعد والجوانب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما".

وأوضحت الوكالة أنّه "شدّد على أنّ الإمارات حريصة على توسيع وترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف الدول الصديقة، انطلاقًا من إيمانها بأهميّة التعاون والعمل المشترك للإسهام في تحقيق التنمية والازدهار والسلام المنشود وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي".

وبيّنت أنّ "من جانبه، أشار ملك ماليزيا إلى اهتمام بلاده بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك مع الإمارات بما يضمن مصالح البلدين وشعبيهما على مختلف الصعد".