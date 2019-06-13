بعثة الأمم المتحدة تحقق في أعمال عنف أوقعت 17 قتيلا في دارفور

أعلنت بعثة ​الأمم المتحدة​ لحفظ السلام "أنّها تحقّق في أحداث عنف وقعت هذا الأسبوع في إقليم ​دارفور​"، الّذي تمزّقه الحرب منذ سنوات.

وأوضحت في بيان، أنّ "البعثة التقت باشخاص متضررين وسلطات محلية أكّدت مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين وحرق أكثر من 100 منزل". وذكرت أنّ ​العنف​ اشتعل بين "البدو الرحل والسكان الغاضبين على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي".

ومنذ عام 2003، يشهد الإقليم الشاسع الواقع في غرب ​السودان​، نزاعًا مسلّحًا بين قوات الخرطوم من جهة ومتمرّدين من أقليّات إتنية يتّهمون نظام الرئيس المخلوع ​عمر البشير​ بتهميشهم.