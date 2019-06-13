بعثة الأمم المتحدة تحقق في أعمال عنف أوقعت 17 قتيلا في دارفور

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "أنّها تحقّق في أحداث عنف وقعت هذا الأسبوع في إقليم دارفور"، الّذي تمزّقه الحرب منذ سنوات.
وأوضحت في بيان، أنّ "البعثة التقت باشخاص متضررين وسلطات محلية أكّدت مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين وحرق أكثر من 100 منزل". وذكرت أنّ العنف اشتعل بين "البدو الرحل والسكان الغاضبين على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي".
ومنذ عام 2003، يشهد الإقليم الشاسع الواقع في غرب السودان، نزاعًا مسلّحًا بين قوات الخرطوم من جهة ومتمرّدين من أقليّات إتنية يتّهمون نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بتهميشهم.
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