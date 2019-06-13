تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن أعمال شغب وقعت داخل سجن في طاجيكستان

ذكرت صحيفة "النبأ" الإلكترونية التابعة لتنظيم "داعش"، أنّ "التنظيم أعلن مسؤوليّته عن أعمال شغب وقعت في سجن في طاجيكستان الشهر الماضي، وأدّت إلى مقتل 32 شخصًا"، موضحةً أنّ "المهاجمين من جنود الخلافة".
وكانت قد أعلنت وزارة العدل في طاجيكستان في 20 أيار الماضي، "مقتل 32 شخصًا في تمّرد في سجن قريب من دوشانبي، يضمّ 1500 معتقل في مدينة وحدة الّتي تبعد 17 كلم عن شرق العاصمة".
وأوضحت أنّ "السجناء طعنوا أوّلًا حتّى الموت ثلاثة حراس، من ثمّ بهدف ترهيب السجناء، طعنوا خمسة منهم. وبعد ذلك احتجزوا معتقلين آخرين رهائن قبل أن يضرموا النار في المنشآت الطبية للسجن ويهاجموا طاقم المركز ليحاولوا الفرار".
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