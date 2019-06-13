خلية الإعلام الأمني العراقية: انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ)
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، وقوع تفجيرين في العاصمة العراقية بغداد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عبوة ناسفة انفجرت في ساحة الوثيبة وسط بغداد، مضيفة أن عبوة أخرى انفجرت في منطقة الشعلة ببغداد.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن طوقت أماكن التفجيرين لمعرفة ملابساتهما، وتشديد الإجراءات الأمنية بحثا عن الجناة.
يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منه؛ مما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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