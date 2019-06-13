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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
حركت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، أسعار تذكرة الخط الثالث للمترو، على أن تطبق رسميًا ابتداءً من السبت المقبل 15 يونيو.
يشار إلى أن الخط الثالث للمترو، يشهد السبت، فتح ثلاث محطات جديدة هي: "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".
وكانت الأسعار القديمة للمحطات هي: 3 جنيهات لـ9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.
وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيادتها.. أسعار تذكرة الخط الثالث للمترو (إنفوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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