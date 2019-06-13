ترامب: متحدثة البيت الأبيض سارة ساندرز تتخلى عن منصبها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن سارة هوكابي ساندرز بصدد التخلي عن منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض بنهاية الشهر الجاري. تم تعيينها في يوليو 2017 كمتحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لشون سبايسر، وهي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في التاريخ الأمريكي.

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