شوشة: أنفاق قناة السويس نقلة حضارية لأهالي شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الخميس، على أهمية أنفاق قناة السويس ومردودها التنموي والاجتماعي على أهالي شمال سيناء خاصة، لافتًا أن الشق الثاني من الأنفاق سيجري افتتاحه قريبًا جنوب بورسعيد، ووصفها المحافظ بأنها نقلة حضارية كبيرة لأهالي المحافظة.

وأضاف أن أزمة ماكينات صرف البنوك بالمحافظة عددها محدود وهو ماينعكس بالمعاناة على الأهالي والموظفين، موضحًا أنه خاطب رئيس البنك المركزي لزيادة عدد ماكينات الصرف، في الوقت الذي ترفض الشركة المختصة بصيانة الماكينات على مستوى الجمهورية دخول شمال سيناء، ما يدفع المحافظة لإرسال الماكينات للصيانة بالقاهرة وإعادتها مرة أخرى، حيث تقوم الشركة بصيانة ماكينات الصرف خارج المحافظة.

وأشار إلى السعي لزيادة عدد ماكينات الصرف خاصة من قبل البنك الأهلي لإضافة 4 ماكينات جديدة لمدينة العريش.