بعد إخطارها بترك ورقة الإجابة فارغة.. والد طالبة المنيا: مارلين ورقتها اتبدلت

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أكد إسحق سعد جابر، مدرس الدراسات الاجتماعية بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، على استبدال ورقة إجابة مادة اللغة العربية الخاصة بابنته "مارلين" الطالبة بالصف الثالث الثانوي.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه وعقب انتهاء ابنته من امتحان اللغة العربية السبت الماضي، داخل لجنة جمال برعي في مركز أبوقرقاص، تأكد من إجابتها النموذجية له بعد أن راجعه معها أحد مدرسي اللغة العربية الذي أكد أنها نجحت في وضع الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.

Advertisements

وأضاف أنه وعقب أداء ابنته امتحان الاقتصاد والإحصاء، حضر إليها رئيس اللجنة وأبلغها أن كنترول أسيوط أخطره بأنها تركت امتحان اللغة العربية دون إجابة، ما تسبب في إصابتها بحالة انهيار عصبي، واستدعائه إلى اللجنة، مشيراً إلى أنه فور وصوله أبلغته "مارلين" بأنها وقّعت على ورقة تفيد بأنها أدت امتحان اللغة العربية بناءً على طلب اللجنة، ما دفعه لتحرير محضر بمركز شرطة أبوقرقاص حمل رقم 2847 لسنة 2018 إداري، نافيًا ترك ابنته ورقة الامتحان فارغة، مؤكدًا أنه لو حدث ذلك لكان من الأولى أن يقوم الملاحظين بتحرير محضر بتركها ورقة الإجابة فارغة.

وأوضح والد مارلين، على تأثير واقعة مادة اللغة العربية على أداء ابنته، وظهر ذلك خلال امتحان اللغة الإنجليزية بتعرضها لانهيار عصبي أدى إلى دخولها في حالة إغماء كاملة، مؤكدًا أن ابنته كانت على مدار سنوات دراستها ضمن المتفوقين والمتميزين دائمًا والجميع يشهد بذلك.

وأشار إلى إرساله العديد من الشكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ووزير العدل، والنائب العام، ضد رئيس لجنة مدرسة جمال برعي، والمراقب الأول، ومراقب اللجنة، وأعضاء اللجنة، وكذلك إلى رئيس النيابة الإدارية بقسم ثالث أسيوط، ضد رئيس كنترول أسيوط.