مصرع شخصين وجرح ثالث إثر حدوث انهيار داخل منجم للفحم بوسط إيران

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، إثر حدوث انهيار داخل منجم للفحم بوسط إيران. وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية أن الحادث وقع نتيجة انهيار أحد أنفاق المنجم ، وأسفر أيضًا عن جرح عامل ثالث غير أن حالته طيبة.

وأشار حاكم إقليم دامجان إلى أن

وكان 42 شخصًا قد لقوا مصرعهم في حادث مماثل في شهر مايو 2017 عندما انهار منجم للفحم بإقليم جولستان الواقع شمال إيران. أنفاق المنجم ، وأسفر أيضًا عن جرح عامل ثالث غير أن حالته طيبة.وأشار حاكم إقليم دامجان إلى أن95 شخصًا يعملون بالمنجم ، غير أنه لم يتطرق إلى أسباب وقوع الانهيار.وكان 42 شخصًا قد لقوا مصرعهم في حادث مماثل في شهر مايو 2017 عندما انهار منجم للفحم بإقليم جولستان الواقع شمال إيران.

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