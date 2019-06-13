بوجدانوف يبحث مع وزير خارجية "الوفاق الوطني" التسوية في ليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طاهر سيالة، تسوية الأزمة في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - إن سيالة اتصل بـ بوجدانوف لاطلاعه على
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن مطلع أبريل الماضي، بدء الهجوم باتجاه طرابلس من أجل تحرير العاصمة من المليشيات الإرهابية.
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