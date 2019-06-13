محكمة بولندية تتهم مسئولاً سابقًا بالإهمال في حادث مصرع الرئيس الأسبق ليخ كاشينسكى

اتهمت محكمة بولندية، اليوم الخميس، مسئولاً سابقًا بالحكومة البولندية بالإهمال الذي أدى إلى حادث تحطم طائرة الرئيس الأسبق ليخ كاشينسكى خلال رحلته إلى موسكو عام 2010 والذي أدى إلى مصرعه علاوة على 95 شخصًا آخرين. على 95 شخصًا آخرين. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المحكمة المنعقدة في وارسو اتهمت توماسز آرابيسكى – المساعد السابق لرئيس الوزراء البولندي الأسبق – بتعريض حياة الرئيس الراحل للخطر من خلال السماح لطائرة الرئاسة بالهبوط في مطار روسي يتسم بالبدائية والافتقار إلى وسائل التطور.

وكانت التحقيقات الرسمية التي جرت في بولندا قد خلصت إلى أن الحادث وقع نتيجة لخطأ بشري في ظل أحوال جوية سيئة.

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