روسيا تعلن استعدادها لتأمين إمدادات الغاز عبر أوكرانيا وفق الشروط الحالية

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن موسكو مستعدة لتمديد عقد نقل الغاز عبر أوكرانيا في ظل الشروط الحالية واستئناف إمدادات الغاز إليها.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس عن نوفاك قوله بعد محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة ماروش شيفتشوفيتش، - "نحن على استعداد وفقا للشروط الحالية تمديد العقد، بالإضافة إلى ذلك نحن مستعدون لتأمين إمدادات الغاز لأوكرانيا، واستئناف التوريد، الذي تم إيقافه في عام 2015.



وتستورد أوكرانيا حاليا الغاز عن

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طرق دول أخرى، وبتكلفة أكثر، عما إذا ما استوردوه بشكل مباشر" .



وأضاف وزير الطاقة الروسي "وفقا لتقديراتنا، كان بإمكان شركة "غازبروم" تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين في أوكرانيا بنسبة 25 في المائة، من المستوى الحالي، وأكدنا مرة أخرى على هذا .. كما أن "غازبروم" مستعدة للمشاركة في ائتلاف لإدارة نظام نقل الغاز، إذا تلقت مثل هذه المقترحات من قبل أوكرانيا ".



يذكر أن اجتماعا ثلاثيا بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، كان قد عقد يوم 21 يناير الماضي في بروكسل بشأن ترانزيت الغاز، حضره وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، ووزير الخارجية الأوكراني المستقيل، بافل كليمكين، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، ورئيس شركة "نافطوغاز" أندريه كوبوليف.



وتأتي زيارة شيفتشوفيتش لمواصلة المشاورات في هذا الإطار، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم خلال اللقاء السابق التوصل إلى أي اتفاقيات محددة، كما كان متوقعا، إلا أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا للأطراف المشاركة بشأن عقد اتفاق مستقبلي، وكشفت للجمهور فقط معالمه الرئيسية.