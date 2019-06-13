وزير الطاقة السعودي: المملكة ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن إدانته لاستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، مؤكدا أن المملكة ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية. وأفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس، بأن الوزير "يشجب الاعتداء على ناقلتين في خليج عمان"، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء "استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات للمستهلكين في كافة أنحاء العالم". Advertisements وأكد الفالح أن "المملكة ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية". ودعا الوزير السعودي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية".

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