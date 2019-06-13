قال نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين، إن مسألة تطبيع العلاقات الروسية - الأوكرانية مازالت أمرا ممكنا، مُشددا على ضرورة عدم الإغفال عن فرصة حدوث ذلك الأمر.
وأضاف كاراسين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء(تاس) الروسية، اليوم الخميس - "فيما يخص علاقتنا الثنائية مع أوكرانيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث أمس بوضوح عن هذا الشأن".. مؤكدا أنه توجد
كما أضاف: "أعتقد أن مثل هذا الاحتمال موجود، لكن يتعين علينا العمل لكي نجعله واقعًا ملموسًا."
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي روسي: فرصة تطبيع العلاقات مع أوكرانيا مازالت ممكنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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