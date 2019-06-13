بعثت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت السعودية مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم في هجوم أبها، وأن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة. وأكدت الرسالة أن الحوثيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، وأن دعم إيران للميليشيات الحوثية خرق للاتفاقيات الدولية، وأن النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود. وشددت الرسالة على أن السعودية وتحالف دعم الشرعية سيتخذان إجراءات عاجلة لردع هذه الهجمات الإرهابية، وأن المملكة والتحالف سيضمنان حماية المدنيين ومحاسبة الجناة، وفقا للقانون الإنساني الدولي.



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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية لمجلس الأمن: سنتخذ إجراءات عاجلة لردع الهجمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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