تواصل الإدانات الدولية للإجرام المدعوم من طهران

تواصلت الإدانات الدولية لاستهداف الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران صالة القدوم في مطار أبها الدولي المدني بصاروخ أوقع 26 مصاباً بينهم أطفال ونساء، حيث دانت الحكومة البريطانية الاعتداء الإرهابي، وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون في بيان رسمي عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التي استهدفت المدنيين.

وشدد أندرو على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيا، مؤكدا ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

إدانة سويسرية

دانت سويسرا العمل الإرهابي الذي استهدف المطار، وقالت سفارة سويسرا لدى المملكة في تغريدة على حسابها في تويتر إن «سويسرا تعرب عن قلها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية ومن ضمنها استهداف مطار أبها الدولي وما نتج عنه من إصابات لمواطنين ومقيمين».

وأوضحت أن سويسرا تدين هذه الهجمات وتحث على وقفها فوراً.

السودان: عمل إجرامي

دان المجلس العسكري الانتقالي السوداني الهجوم الإرهابي على المطار، وأفاد المجلس العسكري في بيان له أن الهجوم يعد عملا إجراميا وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدا وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.

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أفغانستان تتضامن

استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المطار، وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤكد تضامنها ووقوفها بجانب المملكة.

باكستان تدعم

دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي على المطار، وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن «باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكاملين مع المملكة ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها وسيادة أراضيها».

تونس ترفض الخرق

عبرت تونس عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، وأوضح بيان لوزارة الخارجية التونسية أن «تونس تؤكد تضامنها مع المملكة»، وتشدد على «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عددا من المنشآت الحيوية السعودية، ما يُعدّ خرقا واضحا للأعراف والقوانين الدولية، ومساسا بأمن المملكة واستقرارها».