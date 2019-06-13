4 طوربيدات إيرانية

تمتلك إيران 4 طوربيدات محلية الصنع، تعمل على تهديد الملاحة البحرية، وسعت إيران لتوسيع وتطوير وتصنيع الأسلحة الاستراتيجية في المجال البحري بالذات لموقها الجغرافي بالمنطقة وحركة الاقتصاد العالمي، التي تمر عن طريق المياه البحرية.

والطوربيدات نوع من أنواع الصواريخ التي تطلق من على سطح المياه أو تحت السطح وتطوي مسيراها حتى إصابة الهدف البحري المنشود، نظرا لأنه من المستحيل أو من الصعب جدا التعامل مع هذا النوع من الأسلحة البحرية، لذا يعتبر سلاح الطوربيد، واحدة من أعنف وأشد الأسلحة الفتاكة.

أنواع الطوربيدات الإيرانية

01 طوربيد “الحوت”

-قادر على ضرب الغواصات

- تصل السرعة في الماء إلى 100متر في الثانية الواحدة

02 طوربيد “553”ملم

- يطلق بواسطة غواصات من طراز “كيلو”

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- تصل سرعته القصوى إلى 22 مترا في الثانية الوحدة

03 طوربيد “TEST-71”

- يستخدم نظام “السونار” والتوجيه التليفزيوني في آن واحد

- إمكانية الإصابة لهذا الطوربيد إلى عمق 500 م

04 طوربيد “والفجر” المتطور

- مضاد للسفن والبوارج الحربية

- ينتمي إلى عائلة طوربيدات 553 ملم والموجهة بنظام الرادر والسونار