4 طوربيدات إيرانية

والطوربيدات نوع من أنواع الصواريخ التي تطلق من على سطح المياه أو تحت السطح وتطوي مسيراها حتى إصابة الهدف البحري المنشود، نظرا لأنه من المستحيل أو من الصعب جدا التعامل مع هذا النوع من الأسلحة البحرية، لذا يعتبر سلاح الطوربيد، واحدة من أعنف وأشد الأسلحة الفتاكة.
أنواع الطوربيدات الإيرانية
01 طوربيد “الحوت”
-قادر على ضرب الغواصات
- تصل السرعة في الماء إلى 100متر في الثانية الواحدة
02 طوربيد “553”ملم
- يطلق بواسطة غواصات من طراز “كيلو”
- تصل سرعته القصوى إلى 22 مترا في الثانية الوحدة
03 طوربيد “TEST-71”
- يستخدم نظام “السونار” والتوجيه التليفزيوني في آن واحد
- إمكانية الإصابة لهذا الطوربيد إلى عمق 500 م
04 طوربيد “والفجر” المتطور
- مضاد للسفن والبوارج الحربية
- ينتمي إلى عائلة طوربيدات 553 ملم والموجهة بنظام الرادر والسونار
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