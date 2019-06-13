مقاتلات التحالف تدك مواقع الانقلابيين في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الغارات استهدفت جبل ذباب شرق صنعاء، ومعسكر القوات الخاصة في منطقة صباحة غرب صنعاء، إلى جانب استهداف معسكر الصيانة شمال العاصمة».

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف، فيما لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضيّة من قبل الحوثيين.

حماية المدنيين

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بيانات التنديد للدول الغربية خطوة جيدة لإدانة السلوكيات الحوثية وإيران، لكن الخطوة لا تكفي دون اتخاذ إجراءات وقائية

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اعتراف مسؤولي الحوثي باستهدافهم المناطق المدنية وتعمدهم ذلك، هو أكبر دليل إدانة ومستمسك قانوني لتحمل المسؤولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب