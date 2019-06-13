7 مرشحين في السباق لخلافة تيريزا ماي

لم يعد هناك إلا سبعة مرشحين لمنصب رئاسة الحزب المحافظ البريطاني، خلفاً لتيريزا ماي، بعد استبعاد ثلاثة خلال الدورة الأولى من تصويت النواب المحافظين أمس.

وتشمل القائمة بوريس جونسونفاز رئيس بلدية لندن السابق الملقب «بوجو» «54 عاما» في الدورة الأولى من تصويت النواب المحافظين أمس، بعد حصوله على 114 صوتاً من أصل 313.

ويعتبر جونسون أهم مهندسي فوز تيار بريكست في الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016، وهو يريد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر سواء أعيد التفاوض بشأن الاتفاق أم لا.

ويُعتبر هذا السياسي المحنّك الأوفر حظاً لدى الناشطين في قاعدة الحزب، وقد هدّد بعدم دفع فاتورة بريكست، وهو مبلغ يُقدّر بما بين 40 و45 مليار يورو في حال لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل للانسحاب.

كما تضم قائمة المرشحين كلا من ساجد جاويدكان جاويد «49 عاما» المعجب بمارغريت تاتشر والمصرفي السابق وابن سائق حافلة باكستاني سابق، ودومينيك رابعين راب المشكك تماماً في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مايكل غوفلعب وزير البيئة ومنتقد استخدام البلاستيك، وجيريمي هانتهانت «52 عاما»، وروري ستيوارت أحد معارضي خروج بريطانيا دون اتفاق، وأخيراً مات هانكوك أحد النجوم الصاعدة في حزب المحافظين.