استهداف ناقلات النفط خلال عام

30 مايو 2017 تعرضت ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، لإطلاق نار بقذائف “آر.بي.جي”، وذلك بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام 3 قذائف “آر.بي.جي”، قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب. 3 أبريل 2018 تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم «حوثي إيراني» بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات المدعومة من نظام طهران. 25 يوليو 2018 استهداف حوثي لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مما ألحق بها أضرارا. Advertisements 12 مايو 2019 تعرض 4 ناقلات نفط لـ”أعمال تخريبية” في المياه الاقتصادية الإماراتية قرب ميناء الفجيرة. 13 يونيو 2019 تعرضت ناقلتا نفط إلى حادثين منفصلين في خليج عمان خلال استهدافهما، واحدة منهما استهدفت بطوربيد مما تسبب في اشتعال النار فيها.



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