عاجل-واشنطن تتهم طهران بتعطيل النفط في هرمز وترمب: لا اتفاق مع الإيرانيين

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، النظام الإيراني بالعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وأكد بومبيو خلال الإيجاز الصحفي، أن واشنطن ترى أن إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان، مبينا أن بلاده ما زالت ترغب في عودة إيران إلى طاولة المفاوضات.

يأتي ذلك، في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر "تويتر" إنه من المستبعد أن يكون هناك اتفاق جديد مع الإيرانيين لأنهم غير جاهزين والأميركان كذلك.

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية اليوم، في بحر عمان لهجومين، ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى الفور قفزت أسعار النفط، لا سيّما وأنّها المرة الثانية في غضون شهر التي يتمّ فيها استهداف ناقلات نفط في هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة سواحل الإمارات في 12 مايو، واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.