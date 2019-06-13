يأتي ذلك، في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر "تويتر" إنه من المستبعد أن يكون هناك اتفاق جديد مع الإيرانيين لأنهم غير جاهزين والأميركان كذلك.
وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية اليوم، في بحر عمان لهجومين، ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
وعلى الفور قفزت أسعار النفط، لا سيّما وأنّها المرة الثانية في غضون شهر التي يتمّ فيها استهداف ناقلات نفط في هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة سواحل الإمارات في 12 مايو، واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-واشنطن تتهم طهران بتعطيل النفط في هرمز وترمب: لا اتفاق مع الإيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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