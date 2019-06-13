بحث الهجوم خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن

اتهم مسؤولون أميركيون من وزارة الدفاع النظام الإيراني بأنه وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان أمس، ونقلت شبكة CBS الأميركية عن مسؤولين في الوزارة قولهم إن إيران من المحتمل أنها وراء الهجوم، رافضين ادعاءات طهران بأنها أجلت طاقم السفينتين. وقالت المصادر للشبكة إن «أحد أعضاء أفراد طاقم الناقلة يعتقد بأنهم أصيبوا بطوربيد أو لغم مجهول»، مبينة أن «السلطات الأميركية ستعاين الحطام لتتمكن من تعقب آثار الهجوم».

يأتي ذلك في وقت أشار دبلوماسيون أمس إلى أن واشنطن ستبحث خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الهجوم والآثار المترتبة على ذلك.

تضاربت التصريحات

تضاربت التصريحات الإيرانية عقب وقوع الهجوم، أمس، مما آثار الشكوك حول وقوفها وراء الحادث، بعدما اتهمتها الولايات المتحدة الشهر الحالي بالوقوف وراء الهجمات التي طالت أربع ناقلات نفط في 12 مايو الماضي، حيث سارعت طهران بالإعلان عن غرق إحدى الناقلتين، ولكنها عادت لتنفي غرقها. كما سارعت طهران فور الحادث إلى التنديد بالهجومين المتزامنين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران، معتبرة أنهما مثيران للشبهات.

نداءي استغاثة

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بينما أعلن الأسطول الخامس الأميركي تلقيه نداءي استغاثة من سفينتين “تعرضتا لهجوم” عند الساعة 10:53 صباحا، وعند الساعة 10:58 ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت المساعدة لـ”ناقلتي نفط أجنبيتين” ترفع إحداهما علم بنما، والثانية، جزر مارشال بعد أن تعرضتا “لحادثة” صباحا في بحر عُمان. وقالت الوكالة، إن وحدة إنقاذ تابعة للبحرية الإيرانية أغاثت 44 بحارا من المياه ونقلوا إلى ميناء بندر جاسك”.

تصاعد النيران

في 1:43 ظهرا بث التلفزيون الرسمي الإيراني صورة وفيديو يظهران بحسبه النيران تتصاعد من إحدى ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات في بحر عمان. وعرضت وكالة “إيريب نيوز” التابعة للتلفزيون الرسمي صورة ناقلة النفط يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بينما بثت شبكة “إيرين” فيديو لصوّر تتراءى فيها نيران تتصاعد من مركب في البحر مفيدة بغرقه.

ولكن عند الساعة 2:38 ظهرا نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه أنباء غرق الناقلة “فرونت ألتير”.