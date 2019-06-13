إمام أوغلو يواصل تفوقه في استطلاعات الرأي بإسطنبول

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف آخر استطلاع للرأي حول جولة الإعادة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول التركية، المقررة في 23 يونيو الجاري، عن تفوق المعارض أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يني جاغ» المعارضة، فقد أجرت الاستطلاع شركة أبحاث تركية تحمل اسم «ثيميس» بين يومي 8 و12 يونيو الجاري، من خلال المقابلات الشخصية في 23 قضاء بمدينة إسطنبول، وأظهر تقدم أوغلو، على يلدريم بـ8 نقاط كاملة.

وسبق أن أكد رؤساء شركات أبحاث تركية متخصصة في استطلاعات الرأي، نهاية مايو الماضي، أن إمام أوغلو يتفوق على منافسه يلدريم. ومُني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها إمام أوغلو.

وعلى وقع الهزيمة داخل إسطنبول، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو الماضي، إعادة التصويت داخل المدينة في 23 يونيو؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.

من جانبه أكد أكرم إمام أوغلو، وهو مرشح الحزب الجمهوري المعارض في انتخابات الإعادة ببلدية إسطنبول، أنه سيعمل على وقف التبذير الذي يمارسه الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووعد مرشح المعارضة التركية لانتخابات إسطنبول أمام أنصاره بإنهاء «التعصب الحزبي» الذي يقول إنه منتشر في بلدية المدينة؛ بسبب ممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان ممسكاً لسنوات طويلة بأمرها، مع تأكيده على توفير فرص عمل للجميع.

ولفت مرشح المعارضة التركية إلى إهدار الأموال في البلدية، التي ترأسها في فترةٍ ما أردوغان، موضحاً أنه سينهي هذا الأمر في حال فوزه.