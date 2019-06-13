إطلاق صاروخ من غزة على مبنى في مستوطنة "سديروت"

أعلنت بلدية مستوطنة "سديروت" أنّ صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط مساء الخميس، على مبنى في المدينة، من دون أن يسفر انفجاره عن وقوع إصابات.

وقالت بلدية المستوطنة في بيان إن المبنى كان فارغاً لحظة سقوط الصاروخ، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ "مقذوفاً أطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت، فجر اليوم الخميس، على جنوبي قطاع غزة، بعد ساعات من فرض الاحتلال طوقاً بحرياً على القطاع.

Advertisements

وأفادت وكالة أنباء فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي "أغارات على أرض زراعية بمنطقة كرم أبو معمر شرقي مدينة رفح"، دون أن يبلغ عن إصابات.

اقرأ أيضاً: المحكمة الأوروبية تأمر بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

من جانبه، فرض الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً بحرياً على قطاع غزة، كما حظر الصيد، بعد تقليص مساحته تدريجياً خلال الأسبوع الماضي.