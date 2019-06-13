كودلو: الحرب التجارية ستؤذي الصين أكثر من أميركا

أكد أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن العبء الاقتصادي لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سينتقل إلى الصين أكثر من الولايات المتحدة.

وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي بالبيت الأبيض، إن "العبء الاقتصادي في مجمله، سيؤذي الصين أكثر مما يؤذينا". وأضاف أن البيت الأبيض يخطط لأن يجتمع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق هذا الشهر، رغم أن الاجتماع لم "يصبح رسمياً" حتى الآن.

وأطلقت الولايات المتحدة معركة رسوم جمركية مع الصين في 2018 ساعية إلى تغييرات هيكلية شاملة من بكين.

لكن التوترات بين واشنطن وبكين زادت بشكل حاد في مايو، بعد أن اتهمت إدارة ترامب الصين بالتراجع عن وعود لإجراء تغييرات اقتصادية هيكلية خلال أشهر من المحادثات التجارة.

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وقال ترامب إنه سيتخذ قراراً بعد قمة مجموعة العشرين بشأن ما إذا كان سينفذ تهديداً لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار.

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وكانت الصين أكدت اليوم الخميس، أنها لن تستسلم لأي "ضغوط قصوى" من الولايات المتحدة بشأن التجارة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قاو فنغ للصحفيين، في إفادة دورية، إن الصين لن تقدم تنازلات في المبادئ.