كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني: مستعدون للعودة إلى مائدة المفاوضات "غدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس العسكري في السودان، استعداده للعودة إلى مائدة المفاوضات غدا، مؤكدا رفضه اقتراح قوى الحرية والتغيير لنقل المفاوضات إلى أديس أبابا.

وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، على عدم القبول بأي لجنة تحقيق دولية، قائلا: "نحن دولة مستقلة ذات سيادة".

وأوضح "كباشي"، أن افتقار قوى إعلان الحرية والتغيير لقيادة مرجعية" أدى إلى التأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن الحكم الانتقالي في البلاد".