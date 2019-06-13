كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني: أمرنا بفض الاعتصام في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المجلس العسكري السوداني، مساء الخميس، أنه هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم.

وأوضح المجلس العسكري السوداني، أن الإعلان يوم السبت عن نتائج التحقيقات بشأن فض الاعتصام في الخرطوم، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أعرب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة، باعتبارها قوى عظمى لها دور إيجابي يتطلع إليه الشعب السوداني ويدفع بعملية التسوية السياسية الجارية إلى الإمام لإحداث الاستقرار المنشود.