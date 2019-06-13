كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أذريبجان تجدد رفضها للعنف بعد هجوم أبها الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت وزارة خارجية أذريبجان، عن حزنها الشديد إثر الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدفت مطار أبها الدولي صباح أمس الأربعاء.

وأعادت الوزارة على لسان المتحدثة الرسمية، التأكيد على موقفها المبدئي برفض أي نوع من العنف والاستفزاز الذي قد يتسبب في تصعيد الأوضاع بالمنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه عند الساعة (02:21) من صباح الأربعاء سقط مقذوف مُعادٍّ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.