كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برهم صالح: زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة للعراق تكتسب أهمية تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب سيادة رئيس الجمهورية العراقية، الدكتور برهم صالح، بمبادرة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ونيته زيارة العراق العام المقبل، مستذكراً لقائه مع قداسته ودعمه لمسعى العراق في استتباب أمن الطوائف وترسيخ السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية.

وأشار سيادته، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس 13-6-2019، بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، الى ان هذه الزيارة لقداسته تكتسب اهمية تاريخية للشعب العراقي بكافة اطيافه عامة وللمسيحيين خاصة ، مؤكداً أهمية دور المسيحيين في بناء العراق لأنهم ابناء أصلاء في هذا البلد وأسهموا في رقيه وحضارته.

من جانبه أعرب الكاردينال ساكو عن تقديره وتثمينه لدور رئيس الجمهورية في دعم المسيحيين، وسعيه الدؤوب لتمتين وشائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا البلد.

وتم خلال اللقاء بحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال قداسة بابا الفاتيكان في العراق، فضلاً عن الاوضاع في سهل نينوى واهمية تحقيق الاستقرار فيه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.