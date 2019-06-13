في رابع جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”، ضواحي مراكش، اليوم الخميس، في محكمة الإرهاب في سلا، أقر سعد السهلي، دفاع المتهم السويسري، بالصعوبة، التي تمثلها جلسة اليوم.
وقال السهلي، في حديثه لـ”اليوم 24″، على هامش المحاكمة، إن البحث في القضية بدأ، اليوم، مع المتهمين الثانويين، معلقا على ذلك بأنه “من الواضح جدا أن القضية معقدة نوعا ما، لأنه كاين تناقضات في الأقوال، وكاين ضبابية”.
واعتبر السهلي أن التناقض في الأقوال في جلسة، اليوم، يصعب على الدفاع، والمحكمة مهمة تدقيق الأسئلة، مضيفا: “لم نعد أمام اعترافات سلسة كما كان في الجلسة السابقة بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين، الآن المسؤولية أكبر”.
كانت هذه تفاصيل خبر السهلي: قضية شمهروش دخلت مرحلة البحث وصارت أكثر تعقيدا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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