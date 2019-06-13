سخرية تجتاح مواقع التواصل بعد افتتاح أول ملهى ليلي “حلال” في السعودية – فيديو

عمت، أخيرا، موجة من الانتقادات، والتعليقات الساخرة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والعالم العربي، بعد إعلان الهيأة العامة للترفيه السعودية عن افتتاح أول ملهى ليلي لسلسلة شهيرة في جدة.

ويأتي ذلك في خضم الخطوات، التي اتخذتها السعودية، منذ وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، بعد إعلانه جملة من التغييرات، وإنشائه هيأة الترفيه، التي قامت بافتتاح دور للسينما لأول مرة في المملكة، وتنظيمها لحفلات غنائية هي الأولى من نوعها.

آخر مشاريع هذه الهيأة كان افتتاح ملهى ليلي لسلسلة “وايت”، التي لها نواد في كل من دبي، وبيروت، وتداول ناشطون على “توتير” فيديوهات لعمليات التحضير لافتتاح الملهى الليلي في واجهة جدة البحرية، المنتظر استقباله “للعائلات” ابتداء من سعر 500 ريال سعودي.

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ويتم الترويج لهذا النادي على أنه ملهى “محترم”، ولا يقدم المشروبات الكحولية، وبه “بار حلال” على عكس الملاهي الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك يرى سعوديون أنه انحدار، وخروج عن المألوف في بلد معروف عنه أنه محافظ، ويتبع التعاليم الإسلامية، حيث تداول المغردون على نطاق واسع هاشتاغ #ديسكو_في_جدة حمل جملة من الانتقادات، والرفض.