خطير.. خلاف بين شخصين ينتهي ببتر عضو من الجسد بالسلاح -التفاصيل

انتهى خلاف بين شخصين، فجر اليوم الخميس، بجريمة بشعة نتج عنها بتر عضو من الجسد.

وأفاد مصدر أمني، أن المصالح الأمنية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان؛ أوقفت شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض الناتج عنه بتر عضو.

المشتبه فيه أن عرض شخصين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض نتج عنه إصابة أحدهما جرح على مستوى يده اليسرى؛ فيما إصابة الثاني أفضت إلى بتر يده اليسرى فضلا عن إصابته بجرح على مستوى يده اليمنى؛ ولازال البحث جاريا من أجل إيقاف أحد المساهمين في الجرم المذكور ويتعلق الأمر بقريب له (ابن أخته).

وتم فتح بحث قضائي مع الشخص الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد خلفيات وملابسات هذا الحادث، فضلا عن متابعة الحالة الصحية للضحيتين.