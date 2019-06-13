نفت المديرية الإقليمية بمكناس، اليوم الخميس، خبر نتحال شخص صفة مسؤول وزاري، من أجل سرقة هواتف تلاميذ يجتازون إمتحان الباكالوريا بمكناس بدعوى محاربة الغش.
وقالت المديرية في البلاغ الذي توصلت به “اليوم 24″، إنها تنفي الخبر جملة وتفصيلا، وأنه لم تتوصل بأية شكاية أو إشعار في الموضوع، سواء من اللجنة الإقليمية أو من رؤساء مراكز الامتحانات، أو من اأي مترشح أو مترشحة، وهو الأمر الذي أكدته المصالح الأمنية أيضا.
وأضاف البلاغ، أن إمتحان نيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2019، على مستوى إقليم مكناس قد مرت في أجواء تربوية سليمة محكمة بفضل التنسيق بين مختلف البنيات الإقليمية والجهوية والمركزية.
وكان قد تداول بشكل واسع اليوم، أن محتالا توجه في صباحا إلى إحدى مراكز امتحان الباكالوريا بمكناس، وشرع في سحب الهواتف المحمولة للمترشحين بمدخل المؤسسة بدعوى تطبيق قانون محاربة الغش، الذي يمنع إدخال الهواتف إلى قاعات الاختبار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة أمزازي تخرج عن صمتها في قضية استغلال صفة مسؤول لسرقة هواتف التلاميذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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