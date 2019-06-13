قذيفة من غزة تصيب بناية في "سديروت"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت قذيفة أطلقت من قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، في مستوطنة "سديروت" الواقعة في محيط القطاع المحاصر، وأصابته بإصابة مباشرة، دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك في أعقاب دوي صفارات الإنذار، مساء اليوم، في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن صافرات الإنذار دوت في المجلس الاستيطاني "شاعر هنيغيف"، و"سديروت"، محذرة من احتمال إطلاق قذيفة صاروخية أو أكثر من قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، سقوط قذيفة في "سديروت"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن القذيفة أصابة عمارة سكنية، مما تسبب بأضرار مادية، في حين، لم تسفر الإصابة المباشرة للمبنى السكني في "سديروت"، بوقوع إصابات بشرية.

وطالبت الشرطة، سكان "سديروت"، بعدم التجول في المنطقة حيث وقعت القذيفة، ومشيرة إلى أن قواتها تقوم بفحص المبنى، بينما يتعامل وحدة المتفجرات مع الجسم الذي سقط جراء انفجار القذيفة.

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ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما لم يتطرق بيان الجيش، إن كانت منظومة "القبة الحديدية"، المضادة للصواريخ أطلق صواريخها لاعتراضه.

يذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف قبيل فجر الخميس، موقعا تابعا لحركة "حماس" جنوبي قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صاروخ من قطاع غزة. وجاء أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، في ساعات الليل الفائت، باتجاه المستوطنات المحيط بالقطاع، إلا أنه تم اعتراضه بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت بعد ساعات منتصف الليل في المجلس الإقليمي "أشكول"، وسمع دوي انفجار في المنطقة. وبحسب السلطات المحلية هناك لم يسقط أي صاروخ في المنطقة، ولم تقع أضرار.

وفي أعقاب ذلك قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا تحت الأرض في منطقة عسكرية تابعة لحركة حماس في جنوبي قطاع غزة.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصف أراضي زراعية جنوبي قطاع غزة. وأضافت أن طائرات الاحتلال أغارت على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر أن الاحتلال قد أحكم، مساء الأربعاء، الحصار البحري لقطاع غزة، وحظر الصيد وفرض طوقا أمنيا بحريا، وذلك بعد أن قلص مساحة الصيد تدريجيا، مؤخرا، بزعم الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة التي تسبب باندلاع حرائق.