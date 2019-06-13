العراق يدين الهجومين اللذين استهدفا مطار أبها الدولي وناقلتي النفط في بحر عمان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:17 مساءً, 13 يونيو 2019 م المناطق - واس أدان العراق الهجومين اللذين استهدفا مطار أبها الدولي وناقلتي النفط في بحرعمان، رافضًا التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم بوقوف العراق ضد أي اعتداء, ورفضه التصعيد في المنطقة, ودعواته إلى حل الأزمات بالطرق السلمية.

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