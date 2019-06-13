المخدرات.. سلاح إيران لابتزاز دول أوروبا

هددت إيران علانية على لسان صحف رسمية ومسؤولين حكوميين دولا أوروبية بإغراق أراضيها بالمخدرات بدعوى تقصيرها حيال التخفيف من وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ونقلت صحيفة جوان الإيرانية (أصولية مقربة من مليشيا الحرس الثوري) عن إسكندر مؤمني الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في إيران (رسمية) أن طهران لن تكافح عمليات تهريب المخدرات، طالما بقيت العقوبات المفروضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قبل واشنطن.

وزعم مؤمني أن الدول الأوروبية تغض الطرف عن دعم بلاده حيال جهود مكافحة المخدرات، مضيفا أن طهران ليست لديها القدرة على مواجهة تهريب المخدرات من خلال وسائل تعود إلى 30 عاما مضت، حسب قوله.

واعتبرت الصحيفة المقربة من مليشيا الحرس الثوري أن الدول الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) الباقية رهن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ليست حاضرة لدفع نفقات تصرفها إيران في هذا الصدد.

وأشار أمين لجنة مكافحة المخدرات الإيرانية إلى أن طهران ستعيد النظر في طريقة مكافحة المخدرات، في ابتزاز واضح تجاه البلدان الأوروبية التي ترغب إيران من خلالها في التوصل إلى قناة مالية بديلة تتيح للأخيرة إتمام تبادل مصرفي بعيدا عن عقوبات أمريكا التي فرضتها في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

Advertisements





وعلى المنوال ذاته، هددت وكالة أنباء مهر التابعة لمؤسسة الدعاية الإسلامية (خاضعة لسلطات مرشد إيران علي خامنئي) أن المخدرات ستغرق كافة أرجاء بلدان القارة الأوروبية طالما استمرت العقوبات على إيران، في حين طلبت من دول أوروبا الدفاع عن حدودها.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث جاءت التهديدات أيضا على لسان رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية مسعود زاهديان في مقابلة مع وكالة أنباء مهر، مدعيا أن الدول الأوروبية يتوجب عليها تقديم الدعم لإيران بغية استمرارها في عمليات مكافحة تهريب المخدرات وإلا سيكونون عرضة للخطر، وفقا لتعبيره.

ويسعى نظام ولاية الفقيه المسيطر على حكم طهران إلى ابتزاز الدول الأوروبية بهذه التهديدات، على غرار تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، مايو/أيار الماضي، مهددا أوروبا بقدوم موجات من المخدرات، والإرهابيين، والمهاجرين صوب أراضيها من ناحية إيران، وذلك حال انهيار الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية قبل 4 سنوات.

وأوقفت السلطات البلغارية شاحنة إيرانية على حدودها تحمل على متنها نحو 288 كجم من مخدر الهيروين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة حينها إلى أن الشاحنة تحركت من طهران ومرت عبر أراضي تركيا وصولا إلى البلد الواقع في شرق القارة العجوز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت السلطات الإيطالية عن ضبطها قرابة 270 كجم من مخدر الهيروين، في حاوية وصلت على متن سفينة شحن قادمة من أحد موانئ إيران، وهي أكبر كمية على الإطلاق يتم ضبطها في البلاد منذ عقدين.