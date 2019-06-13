وزيرا الدفاع المصري والبريطاني يناقشان آليات مكافحة الإرهاب

ناقش الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الخميس، مع مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها آليات مكافحة الإرهاب.

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وتناول اللقاء أيضاً سبل دعم التدريبات المشتركة وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية.

ووفقا لوزارة الدفاع المصرية، أعرب القائد العام للقوات المسلحة المصرية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبريطانيا، متطلعا إلى مزيد من التعاون والتكامل المشترك في المستقبل.

وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربًا عن تقدير بلاده الكامل لمصر حكومة وشعبًا، متمنيًا لها دوام الاستقرار والتقدم.يأتي الإعلان عن هذا اللقاء بعد يومين من لقاء جمع الفريق أول محمد زكي بالفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية ووفد مرافق له خلال زيارة لهم إلى مصر استغرقت عدة أيام، وتطرقا في لقائهما إلى الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتناولا كذلك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري.