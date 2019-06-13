مصر تندد بحادث خليج عمان وتهديدات حرية الملاحة

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العين الإخباريةالخميس 2019/6/13 10:57 مساء بتوقيت أبوظبي
إحدى ناقلتي النفط اللتين استهدفتا في خليج عمان
أدانت الخارجية المصرية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان وأي أعمال من شأنها تقويض حرية الملاحة واستهداف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن بلاده تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متنهما.
وأضاف أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسؤولية عن الحادث.
وفي وقت سابق الخميس، تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان تعليقا على الحادث: "تم إطلاع الرئيس على الهجوم.. الحكومة الأمريكية تعرض مساعدتها وستواصل تقييم الموقف".
ولقي الحادث إدانات دولية وإقليمية، حيث طالبت ألمانيا بإجراء تحقيق شامل وموسع، كما أكدت الأمم المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط لا تحتمل مزيدا من التصعيد.
بدورها أكدت رابطة ناقلات النفط "إنترتانكو"، أن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.
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