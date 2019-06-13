الان تتابع “العسكري الانتقالي” في السودان: مكان الاعتصام كان يمثل استفزازا للقوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن مكان اعتصام القوى المدنية كان يمثل استفزازا للقوات المسلحة. وقال: “تم اعتقال ضباط فيما يتصل بعملية فض الاعتصام.. ونرى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تهديد أمني لسلامة البلاد”. وأضاف: “التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائجه السبت”.

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