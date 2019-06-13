الان تتابع عاجل … بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بوميرو، إن إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال منذ 40 عاما.
وأضاف في مؤتمر صحفي: “واشنطن ترى أن إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان”.
وتابع: “سندافع عن مصالحنا وعن حلفائنا وعن التجارة الدولية من خطر إيران”
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