الان تتابع مسؤول أمريكي: طاقم إحدى ناقلتي بحر عمان ترك السفينة بعد أن رصد “لغما لاصقا” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:12 م, 13 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال مسؤول أمريكي، إن طاقم إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث في بحر عمان ترك السفينة بعد أن رصد عبوة لم تنفجر ملتصقة بها يعتقد أنها لغم لاصق، وفقا لـ”رويترز”.

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