وزير خارجية عمان من بغداد : وقفنا مع العراق ضد الفرس

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

في واحدة من المواقف النادرة التي تنطق بلسان الحال في عفوية و صراحة واضحة، وضع وزير الخارجية العماني ، يوسف بن علوي وزير خارجية العراق عادل عبد المهدي في موقف لا يحسد عليه محرجا إياه خلال لقاء جمع الوزيرين في بغداد.

و فاجأ بن علوي عبد المهدي بقوله : لقد ساعدنا العراق ووقفنا معه كثيرا وخاصة في معركة أم السلاسل في البصرة حينما أراد الفرس أن يغلقوا شط العرب و هذه في تاريخنا تعني الكثير.

و تنطلق أهمية هذا التصريح الذي أصر أن يسمي إيران بالفرس كونه في عقر دار حلفاء إيران في المنطقة و في أهم منصات بغداد الدبلوماسية لتضع المسؤول العراقي أمام الحقيقة الواضحة و توضح الأمور بمسمياتها الطبيعية بعد أن حادت الدبلوماسية و السياسة العراقية عن طريق الأشقاء -للأسف- وتحفظت على البيان الختامي و مخرجات القمة العربية الأخيرة في مكة التي أدانت إيران ليعلن النظام العراقي وقوفه مع الحليف الجديد عدو الأمس .