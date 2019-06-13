مسؤول أمريكي يرجح مسؤولية إيران وراء استهداف السفنتين في بحر عمان

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس أنه من المرجح أن تكون إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وذكر المسؤول لشبكة CBS الأمريكية، إن إعلان إيران أنها أنقذت طاقم الناقلتين مضلل، مضيفاً أن سفينة حربية أميركية أنقذت 21 من طاقم إحدى الناقلتين.

وأخبر المسؤول الأميركي مراسل شبكة CBS لشؤون الأمن القومي، أن هناك احتمالية كبيرة لكون إيران مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف ناقلتي النفط في خليج عمان.

كما أفاد المسؤول أن الولايات المتحدة ستحصل على بعض الحطام للتحقيق في مصدر الهجوم على الناقلتين، الذي لاقى إدانات دولية واسعة، ووقع في وقت حساس، فمن جهة هناك تصعيد بين واشنطن وطهران في المنطقة، ومن جهة أخرى يزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إيران حاملاً رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال المسؤول إن أي رد من الولايات المتحدة سيعتمد على الأدلة التي تثبت ربط الهجوم بإيران.

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وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان، أن هجوما استهدف سفينة أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.

من جهته، أعلن الأسطول الخامس الأميركي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت، الخميس، المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" ترفع إحداهما علم بنما والثانية علم جزر مارشال بعد أن تعرضتا "لحادثة" صباحا في بحر عُمان، مشيرة إلى "إغاثة 44 بحارا".