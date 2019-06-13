وانشطن تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الامن لبحث الهجوم على السفن في بحر عمان

طلبت واشنطن عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الليلة لبحث الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وكانت سفينتان تعرضتا لهجوم في بحر عمان تحملا مشتقات نفطية. وأدى هذا الهجوم الى استهجان دولي واسع، فيما تذهب الاتهامات الى إيران للتخلفين عن نفسها من الحصار الاقتصادي.

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