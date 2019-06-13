النيابة السودانية تتهم البشير بالفساد

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جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) وجهت النيابة العامة في السودان اليوم (الخميس) للرئيس المخلوع عمر البشير اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وجهت النيابة العامة في السودان اليوم (الخميس) للرئيس المخلوع عمر البشير اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان عن اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس المخلوع، في نيابة مكافحة الفساد.



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