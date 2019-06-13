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الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، اليوم (الخميس) تأكيد الالتزام الجماعي لمنظمة الأمم المتحدة بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك مع اقتراب مؤتمر المنامة الإقتصادي الذي تنظمه واشنطن في سبيل تحقيق ذلك.

وقال غوتيرش خلال جلسة لمجلس الأمن: «نحن متمسكون بالتزامنا الجماعي برؤية الدولتين، القائمة على أساس قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات السابقة والقانون الدولي».

وشدد الأمين العام:«لا بديل عن حل الدولتين، لا وجود لحل بديل».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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