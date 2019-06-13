غارات التحالف تدمر آليات عسكرية للانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي في صنعاء وذمار وصعدة، واستهدفت 7 غارات معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة غرب صنعاء، كما شنت غارتين على معسكر الصيانة القريب من الحصبة، شمال العاصمة.

وشن الطيران غارتين على معسكر الحفا جنوب شرق العاصمة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء العاصمة وضواحيها، واستهدف مخازن للأسلحة في شرق مديرية سنحان.

وفي ذمار قالت مصادر محلية إن الطيران شن ثلاث غارات على أهداف ومواقع الحوثيين هناك، واستهدفت الغارات، حسب موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع في اليمن، مواقع في جبل النار وتباب سبعة رمدان والتباب البيضاء. وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية وتدمير آليات دعم وإمداد عسكرية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي استهداف تحركات وتعزيزات الميليشيات الانقلابية في باقم، وإسناد الجيش اليمني في محور علب، في عمق مديرية باقم، بعد سيطرته على مواقع استراتيجية كانت في يد الانقلابيين الحوثيين في الأيام الماضية.

Advertisements

وفيما دعت الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي إلى الإسراع بإكمال عملية إزالة جميع المظاهر العسكرية في ميناء الحديدة، بما في ذلك الخنادق والمتارس، كجزء من التزامهم، كثفت ميليشيات الحوثي من عمليات التحشيد واستحداث المزيد من الخنادق والأنفاق في خطوط التماس.

مشاهدات يمنية

ألغام الحوثي تقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة بالحديدة.

يصل خبيران هولنديان خلال الشهر الجاري لتقييم ودراسة طرق إعادة تأهيل الموانئ الثلاثة لمدينة الحديدة.

«الحوثيون يقدمون اليمن وشعبه ضحية للدفاع عن هذا المشروع الإيراني المؤذي، وقد تجردوا من كل ما يربطهم بهذا البلد من روابط، ولم يعد يعنيهم تدميره».

الدكتور ياسين سعيد نعمان ـ سفير يمني