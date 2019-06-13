انفجار ناقلتي نفط في خليج عمان يثير غضب العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعرضت ناقلتا نفط أمس إلى حادثين في خليج عمان. وأكدت وكالة أنباء رويترز أن واحدة منهما استهدفت بطوربيد مما تسبب في اشتعال النار فيها، فيما أكدت البحرية الأمريكية أن ناقلتي النفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان.

وتأتي انفجارات أمس جنوب مضيق هرمز بعد شهر واحد من استهداف أربع سفن في «هجمات تخريبية» قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، ولكن لماذا تبرز أهمية المضيق؟

مضيق هرمز.. لماذا؟

يقع المضيق بين عمان وإيران. يربط الخليج العربي من الشمال بخليج عمان، ومن الجنوب بحر العرب. يبلغ عرضه 21 ميلا (33 كلم) في أضيق نقطة له، مع عرض ممر الشحن بعرض ميلين (ثلاثة كيلومترات) في أي من الاتجاهين. سعت السعودية والإمارات لإيجاد طرق أخرى لتجاوز المضيق وبناء المزيد من خطوط أنابيب النفط.

يمر خمس النفط العالمي عبر المضيق »حوالي 17.2 مليون برميل يوميا«، وفق شركة تحليلات Vortexa.

تصدر دول أوبك، السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها عبر المضيق.

ترسل قطر التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل إنتاجها تقريبا عبر المضيق.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بهدف وقف صادراتها النفطية.

هددت إيران بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصادها.

الأسطول الخامس للولايات المتحدة ومقره البحرين مكلف بحماية الشحن التجاري في المنطقة.

أوائل 2008

قالت الولايات المتحدة إن السفن الإيرانية هددت 3 سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق.

يوليو 2010

تعرضت ناقلة النفط اليابانية إم ستار لهجوم في المضيق من قبل مجموعة مسلحة تدعى كتائب عبدالله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة. والتي أعلنت مسؤوليتها.

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مايو 2015

استولت سفن إيرانية على سفينة حاويات في المضيق وأطلقت أعيرة نارية على ناقلة ترفع علم سنغافورة قالت إنها أتلفت منصة نفطية إيرانية.

يوليو 2018

ألمح الرئيس حسن روحاني إلى أن إيران قد تعطل تجارة النفط عبر المضيق، في رد فعل على نداءات الولايات المتحدة بتخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

يناير 2012

هددت إيران بإغلاق المضيق ردا على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي استهدفت عائداتها النفطية في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.

مايو 2019

تعرضت أربع سفن لهجوم قبالة ساحل الإمارات بالقرب من الفجيرة، خارج مضيق هرمز مباشرة.