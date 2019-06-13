10 أيام مهلة للرئيس في جنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ جوهانسبيرج

أمهلت سلطات مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوسا، 10 أيام تنتهي في 21 يونيو الحالي للرد على بلاغ بشأن الحصول على مبلغ مالي من شركة لها صلة بابنه قبل انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «بيزنس داي» الجنوب أفريقية.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن حزب التحالف الديمقراطي المعارض طالب سلطات مكافحة الفساد بالتحقيق في واقعة تلقي انديل ابن رامافوسا مبلغ 500 ألف راند (33,823 دولارا) من شركة بوساسا الخدمية.