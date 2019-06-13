خالد بن سلمان: سنردع من يمس أمننا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بردع كل من يحاول المساس بأمن ومصالح السعودية، وأكد مواجهة ميليشيات الحوثي بحزم بعد استهدافها لمطار أبها الدولي.

وقال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر «تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة».

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وتابع «سنواجه جرائم ميليشيات الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر، استهدافهم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها».

وأضاف «وسائل الردع الحازمة سيتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة».

وأردف قائلا «منذ 40 عاما والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيات الحوثي، على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».